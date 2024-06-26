СК начал проверку после вспышки газа на руднике в Пермском крае

Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, где пострадали два человека. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.

В ведомстве отметили, что по факту травмирования рабочих проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности... если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В краевом минздраве пояснили РИА Новости, что у пострадавших обнаружили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

В конце мая в Бурятии из-за задымления в шахте рудника «Ирокинда» эвакуировали почти 50 человек. По информации агентства, инцидент произошел в шахте рудника в поселке Иракинда, расположенном в Муйском районе. На момент задымления внутри находилось 47 горняков. В прокуратуре сообщили, что задымление произошло из-за пожара в бытовом помещении, которое расположено в шахте. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

Ранее стало известно, что в России роботы будут разрабатывать затопленные рудники.