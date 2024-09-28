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Возле аэропорта Бейрута начался пожар после атаки армии Израиля

Al Mayadeen: из-за бомбардировки ЦАХАЛ загорелась АЗС возле аэропорта Бейрута

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Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Бомбардировки Армии обороны (ЦАХАЛ) привели к возгоранию АЗС возле аэропорта Бейрута. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Пожар возник в районе Аль-Кокуди в южном пригороде Бейрута.

В ночь на 28 сентября Израиль нанес массированные авиаудары по южным пригородам Бейрута. По данным Al Mayadeen, в результате обстрелов вокруг города образовались огненные полукольца. Обстрелы продолжаются около четырех часов.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей» операции против шиитского движения «Хезболла».

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Герца Халеви, в настоящее время израильские солдаты наносят удары по объектам «Хезболлы», а также готовятся к следующим этапам развития конфликта. Халеви пообещал раскрыть подробности о грядущих фазах войны позднее.

Ранее The Daily Telegraph писало, что «Хезболла» хранит иранское оружие в аэропорту Бейрута.

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