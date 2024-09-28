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Синоптики предупредили москвичей о дожде 28 сентября

Гидрометцентр сообщил, что в субботу в Москве будет облачно, дождь и до 23°C

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В субботу, 28 сентября, температура в Москве поднимется до 23°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. В Московской области вечером возможна гроза. Температура будет колебаться в диапазоне от 21°C до 23°C. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юга. Порывы могут местами достигать и 15 м/с. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 14-16°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в Москве и Санкт-Петербурге сентябрь бьет рекорды. Для столицы месяц будет наиболее теплым с 1879 года, когда начали вести наблюдения. Синоптик назвал сентябрь в Москве «настоящим четвертым летним месяцем без всяких преувеличений». По его словам, в Петербурге первый осенний месяц тоже может стать самым жарким в истории. 25 сентября в городе был побит почти столетний суточный рекорд максимальной температуры — термометр показывал 25,3 °C.

Ранее синоптик рассказал, когда россиянам ждать бабье лето.

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