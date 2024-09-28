В США предрекли суровую зиму для Украины

Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины, что приведет к росту волнений среди населения. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP).

«Лучший сценарий — это всего четыре часа отключений электроэнергии в день, но это также может закончиться 20 часами темноты в день или больше в разгар холодной украинской зимы», — говорится в материале.

Авторы отметили, что по мере продолжения зимы люди могут стать «изнуренными, подавленными и злыми». Усталость мирных граждан может негативно отразиться и на линии боевого соприкосновения, считают журналисты. По их словам, многие подразделения финансируют за счет пожертвований, но если у людей кончатся ресурсы, то поддержка может сократиться.

25 сентября руководитель программы «Энергетика» Украинского института будущего Андриан Прокип сообщил, что на Украине начнут отключать электричество на 8-10 часов в сутки, когда температура воздуха опустится до нуля градусов. Он отметил, что отключений невозможно избежать. Их может не быть только в случае чуда, считает эксперт.

Ранее жителей Украины предупредили о риске блэкаута.