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На заводе «Сибиар» допустили, что найденный в доме отравившейся семьи дихлофос — подделка

ТАСС: обнаруженный в доме отравившейся семьи дихлофос мог быть поддельным

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На новосибирском заводе бытовой химии «Сибиар» допустили, что найденный в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае дихлофос поддельный, передает ТАСС.

На предприятии, производящем дихлофос, рассказали, что за 30 лет выпуска этого аэрозоля для уничтожения ползающих и летающих вредных насекомых не было ни одного случая отравления.

«Это самый безопасный класс. Он не опасен для жизнедеятельности в плане содержимого и каких-то химикатов», — подчеркнули на заводе.

Там добавили, что продукцию «Сибиара» уже пытались подделать.

«Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — рассказала источник ТАСС.

21 сентября в красноярском селе Красная Сопка многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась, поужинав пельменями и курицей. Детей спасти не удалось. Из всей семьи остались только отец и мать на девятом месяце беременности. По информации Минздрава, родители находятся в больнице, их состояние удовлетворительно. Первоначально у следствия было несколько основных версий: первая — родители купили некачественные продукты в магазине, вторая — во время приготовления семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Женщина, придя в сознание, рассказала следователям, что не добавляла посторонних веществ в еду во время ее приготовления, а приправила только курицу. Утром 21 сентября дети начали жаловаться на плохое самочувствие, а позже признаки отравления появились и у взрослых. Следователи в доме семьи собрали на экспертизу химикаты, удобрения, таблетки для посудомоечных машин, остатки еды и ветеринарные препараты. 24 сентября в СК сообщили, что отец семьи обрабатывал дом дихлофосом. При этом следов препарата в организме одного из детей не обнаружили.

Ранее врач оценила, кто может отравиться магазинными пельменями.

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