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В сахалинском минздраве прокомментировали показ школьникам видео с абортом

На Сахалине организовали проверку после показа школьникам видео с абортом

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Shutterstock

По факту демонстрации учащимся одной из школ Сахалина видео, на котором показан процесс аборта, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Трансляция ролика, демонстрирующего проведение медицинского аборта, проводилась представителями АНО «Выбери жизнь» во время урока в школе Охи. Показанный школьникам видеоролик не был предварительно согласован с минздравом и другими профильными структурами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогам проверки компетентные органы примут меры административного характера. Ведомство призвало соблюдать нормы этики и возрастного ценза при проведении подобных мероприятий.

О показе данного видеоролика 27 сентября сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации издания, лекция прошла в актовом зале школы №7 в Охе. Подростков собрали в зале перед уроками, не анонсировав мероприятие заранее, после чего показали кадры с абортом крупным планом.

Ранее россиянка отсудила у врачей почти полмиллиона рублей за аборт, после которого родила.

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