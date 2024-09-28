Синоптик рассказал о рекордах сентября в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге сентябрь будет самым теплым в истории, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, для столицы месяц будет наиболее теплым с 1879 года, когда начали вести наблюдения.

«Это просто настоящий четвертый летний месяц без всяких преувеличений», — отметил синоптик.

Он добавил, что в Петербурге первый осенний месяц может стать самым жарким в истории. 25 сентября в городе был побит почти столетний суточный рекорд максимальной температуры — термометр показывал 25,3 °C.

На прошлой неделе специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах страны, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Москвичей также предупредили, что на последней неделе сентября ожидается как летняя погода и пик потепления, так и резкое похолодание и настоящая золотая осень.

Ранее россиянам дали советы, как победить осеннюю хандру.