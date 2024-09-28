Специалисты оценили число загрязняющих веществ в воздухе после взрыва на АЗС в Дагестане

В Дагестане специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух у АЗС, где произошел взрыв. Об этом сообщает местное управление ведомства в своем Telegram-канале.

По данным на 23:50, загрязняющих веществ на границе зоны жилой застройки обнаружено не было.

«Вместе с тем вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300-500 метров зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида», — отметили в ведомстве.

В пятницу, 28 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте возник пожар, его площадь превысила 500 кв. м. Под завалами могут находиться люди.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили

Ранее в районе, где взорвалась АЗС, ввели режим ЧС.