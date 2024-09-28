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Муфтият Дагестана выразил соболезнования после взрыва на АЗС

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС

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РИА Новости

Муфтият Дагестана выразил в Telegram-канале соболезнования родным и близким граждан, которые погибли в результате взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы.

«Горечь утраты близкого человека тяжела для сердца. От лица Муфтията РД выражаем искренние слова соболезнования всем родным и близким жертв трагедии. Да облегчит Аллаh вашу боль и печаль, и даст успокоение вашим сердцам!» — говорится в сообщении.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 21 пострадавшем. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона.

Очевидцы сообщили» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике 28 сентября будет объявлено днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС. По его словам, ответственные службы выяснят все обстоятельства случившегося, разберутся в причинах и будут работать над устранением последствий.

Ранее стало известно, что к владельцу взорвавшейся АЗС в Дагестане нагрянули правоохранители.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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