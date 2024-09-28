В Госдуме напомнили, какой может быть максимальной высота забора на участках

Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках с назначением ИЖС, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки или правилами благоустройства территории конкретного муниципального образования, рассказала «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Перед установкой забора желательно обратиться в местную администрацию и уточнить на приеме допустимую высоту, либо посмотреть эту информацию на сайте администрации. Как правило, по конкретному региону есть допустимая высота. Например, в Подмосковье забор может быть максимум 2 метра, за исключением исторических оград, то есть ограждений вокруг разных усадеб, некоторые такие ограждения имеют историческую и культурную ценность. охраняются государством», — объяснил он.

А вот самовольные трехметровые заборы — это пережиток 90-х, нормативы давно поменялись, сейчас возведение таких не допускается, если речь идет о заборах между участками.

«Правилами благоустройства территории муниципальных образований устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности, в отношении внешнего вида ограждений (заборов). На это стоит обращать внимание, возможно потребуется согласование проекта внешнего забора с местной администрацией, иногда такое практикуется для сохранения единообразия городов, если участок с назначением ИЖС находится в черте города», — отметил парламентарий.

Если говорить о законодательных ограничениях для заборов между садовыми и огородными земельными участками, то тут лучше установить сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 м, также можно устанавливать и другие варианты визуально проницаемых ограждений других типов, даже живая изгородь подойдет. Также законодательство предоставляет возможность жить, вообще, без забора, разграничивающих колышков, в принципе, достаточно для определения границ участка.

«Лучше не руководствоваться принципом «мой участок вот до тех деревьев», потому что такие характеристики не отвечают требованиям определения границ земельного участка, так как имеют особенность разрастаться, видоизменяться или падать, кроме того, начнутся споры с соседями из разряда «Его дерево на моей земле». Что касается установки глухих ограждений — это допускается с наружной стороны участка, со стороны улиц, проездов», — рассказал Гаврилов.

Можно устанавливать глухие заборы со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков, их высота регулируется нормативными актами на местном уровне, требования к высоте забора между соседними огородными земельными участками в настоящее время не установлены, но тут важно соблюдать нормы затенения участка соседа, чтобы не допускать судебных разбирательств с соседями из-за тени, резюмировал депутат.

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