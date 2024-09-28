Россиянам раскрыли секреты, когда и что лучше покупать на распродажах

Сезонные скидки — не просто приятная возможность для выгодного шопинга, но и результат глубоких маркетинговых стратегий. Обычно они связаны с циклом потребительского спроса. Как и в какой сезон определить категории самых перспективных товаров, «Газете.Ru» рассказал основатель ADV Cake, крупнейшей платформы в России по работе с СРА Сергей Белов.

По его словам, новые коллекции дизайнерской одежды, электроника и бытовая техника выходят в определенные сезоны — все это создает избыточные запасы предыдущих моделей, которые представители брендов стремятся распродать. Понимание этих циклов помогает покупателям планировать покупки более эффективно.

«Снижение цен создает ощущение срочности — это вызывает страх упустить выгоду. Также это активирует эмоциональные реакции, такие как волнение или тревогу, что приводит к импульсивным покупкам», — отметил эксперт.

Сентябрь и октябрь — идеальное время для покупки одежды на следующий сезон: в это время распродаются летние коллекции. В начале весны магазины стремятся распродать зимнюю одежду — скидки достигают 50-70%.

«Электронику выгоднее покупать в осенний период, в сентябре и октябре, когда анонсируются новые модели. Конец декабря также подходит для покупок: магазины распродают позиции перед новыми поступлениями. Январь — период дополнительных скидок на товары, оставшиеся после праздников», — сказал Белов.

Два ключевых события в конце ноября, когда крупные сети предлагают значительные скидки, в частности на электронику. В эти дни интерес к шоппингу проявляют покупатели во всем мире. Снижение цен на такие товары, как телевизоры, ноутбуки и бытовая техника, позволяет потребителям не только обновить устройства, но и сделать это по выгодным ценам.

Большинство компаний заранее анонсируют спецпредложения, что дает возможность исследовать рынок и подготовиться к покупкам.

«Лучшее время для покупки мебели — периоды сезонных распродаж. Весной и летом магазины освобождают место для новых коллекций, предлагая скидки на старые модели. Осенью появляются новые линейки, но также продолжаются скидки на оставшиеся товары. Зимой, перед праздниками, начинается распродажа прошлогодних моделей», — рассказал эксперт.

Автомобильные дилеры анонсируют акции в конце года. В это время также обновляется ассортимент — скидки могут достигать 20-30%.

Часто выгодные предложения появляются в начале весны, когда салоны стараются продать машины прошлогоднего выпуска. Важно следить за акциями не только у крупных сетей, но и у локальных автосалонов, которые предлагают дополнительные бонусы: бесплатное обслуживание или улучшенные условия кредитования.

«В декабре активность на рынке недвижимости снижается. В этот период спрос падает, что позволяет покупателям вести переговоры на более выгодных условиях. Продавцы, которые стремятся закрыть сделки до конца года, снижают цены или предлагают дополнительные бонусы», — резюмировал Белов.

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