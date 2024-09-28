Половина россиян берут детей в каждое путешествие

Половина (49%) россиян берут детей с собой во все поездки, показало исследование сервиса путешествий МТС Travel. 67% родителей за последние два года путешествовали с детьми только по России. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самыми популярными российскими направлениями для отдыха с детьми за последние два года стали курорты Краснодарского края (56% ответов), Москва и Подмосковье (37%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (32%). В данном вопросе и ряде других респонденты могли выбрать несколько ответов.

79% опрошенных отметили, что в целом остались удовлетворены отдыхом с детьми в России. Тем не менее, по мнению россиян, в улучшении нуждается детский сервис в отелях (53% ответов), кафе и ресторанах (45%) и железнодорожном транспорте (42%).

Почти каждый третий (30%) респондент за два последние года путешествовал с детьми как по России, так и за границей. Наиболее востребованными зарубежными направлениями для поездок с детьми стали Турция (60% ответов), Египет (33%) и Таиланд (24%).

Самым популярным видом транспорта для путешествий с детьми стал автомобиль — его выбрали 54% опрошенных. Реже всего опрошенные совершают поездки с детьми на водном транспорте.

Большинство респондентов (28%) тратят на длительные поездки (от четырех дней) с детьми до 50 тыс. рублей на человека. 27% ответили, что укладываются в бюджет до 30 тыс. рублей на одного, а каждому пятому такие путешествия обходятся в сумму до 100 тыс. рублей с расчетом на одного человека.

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