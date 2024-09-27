Семерых нелегальных мигрантов нашли во время рейда в Петербурге

В Петербурге правоохранители выявили семерых нелегальных мигрантов во время рейда в одном из районов города. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, стражи порядка в рамках проверки по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об организации нелегальной миграции, провели рейд в бывшем санатории в поселке Репино, а также в кафе на Приморском шоссе.

По результатам мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили семерых иностранцев, которые тем или иным образом нарушили миграционное законодательство. Материалы проверки направлены в компетентные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

До этого в России раскрыли схему нелегального получения гражданства для мигрантов. Во время расследования провели 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле.

Ранее недовольные оплатой мигранты избили работодателя металлической трубой в Смоленской области.