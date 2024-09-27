Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семерых нелегальных мигрантов нашли во время рейда в Петербурге

В Петербурге во время рейда обнаружили семерых нелегальных мигрантов

close
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге правоохранители выявили семерых нелегальных мигрантов во время рейда в одном из районов города. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, стражи порядка в рамках проверки по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об организации нелегальной миграции, провели рейд в бывшем санатории в поселке Репино, а также в кафе на Приморском шоссе.

По результатам мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили семерых иностранцев, которые тем или иным образом нарушили миграционное законодательство. Материалы проверки направлены в компетентные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

До этого в России раскрыли схему нелегального получения гражданства для мигрантов. Во время расследования провели 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле.

Ранее недовольные оплатой мигранты избили работодателя металлической трубой в Смоленской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами