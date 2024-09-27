Мужчина предложил восьмилетней девочке «дружбу» и пытался затащить в машину в Ленобласти

В Ленобласти мужчина приставал к восьмилетней девочке, предлагая «дружбу», а потом попытался затащить ее в машину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Молодцова в городе Сертолово. К маленькой девочке подошел незнакомый мужчина, который предложил ей «дружить». Затем он начал хватать ребенка за талию, целовать и трогать в различных местах. Шокированный ребенок потерял дар речи. Когда злоумышленник попытался затащить школьницу в автомобиль, к ней на помощь пришли случайные прохожие.

Девочка вернулась домой и рассказала обо всем матери, которая позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали пристававшего к ней мужчину, им оказался 49-летний житель Сертолово. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ставрополе мужчина приставал на улице к 10-летней девочке.