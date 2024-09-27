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В Белгородской области дрон сдетонировал в жилом доме

Белгородский губернатор Гладков: в результате атак ВСУ ранены два мирных жителя

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ», — сказал губернатор, уточнив, что ранены два мирных жителя.

Гладков рассказал, что в поселке Дубовое Белгородского района беспилотник взорвался в квартире многоэтажного дома. Находившуюся в момент детонации в комнате восьмилетнюю девочку с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Ее мать получила резаную рану лица. Вторая квартира в многоэтажке также повреждена. Осколки взрывных устройств посекли семь легковых автомобилей во дворе дома.

Гладков добавил, что в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждения получили два хранилища зерна, весовая, административное здание, дорога и большегруз.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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