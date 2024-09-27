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Новак заявил о перенаправлении 90% нефти, предназначенной для Европы

Новак: Россия перенаправила в другие страны почти 90% от поставок нефти в Европу

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия с 2022 года сумела перенаправить 90% нефти, ранее поставляемой в Европу, на другие рынки. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью программы «Вести» на телеканале «Россия 1» в рамках Российской энергетической недели.

«После введения европейскими странами запрета на поставку нефти и нефтепродуктов, мы практически полностью перенаправили объемы, которые раньше шли в Европу, на другие направления. На данный момент более 90% этого объема уже перенаправлено», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе интервью Новак рассказал, что около 50% сделок по расчетам за российские энергоресурсы осуществляется в рублях. Он добавил, что масса расчетов производится также в валютах дружественных государств.

До этого Новак заявил, что добыча нефти и газового конденсата в России по итогам года ожидается в диапазоне 515-521 млн тонн, что на 2-3% уступает показателям 2023-го года.

Ранее стало известно о росте доходов российских нефтяников.

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