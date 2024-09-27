В ЕС оценили, как долго Украина продержалась бы без помощи Запада

Украина без помощи со стороны США и Евросоюза была бы вынуждена поднять белый флаг в конфликте с Россией примерно через две недели. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

«Без вас и без нас Украине пришлось бы сдаться за пару недель», — сказал он, имея ввиду транши Вашингтона и Брюсселя.

Боррель в очередной раз указал на необходимость снять ограничения на нанесение ударов вглубь территории РФ западным оружием. Верховный представитель ЕС призвал помогать Украине «больше и быстрее», чтобы дать ей экономическое и стратегическое преимущество над Россией. По его мнению, Киев должен решать самостоятельно, «что приемлемо и что нет».

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. К такому выводу пришли политологи издания Advance.

Ранее в США не пришли к единому мнению в вопросе снятия запрета на удары ВСУ вглубь России.