Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС оценили, как долго Украина продержалась бы без помощи Запада

Боррель: Украине без помощи ЕС и США пришлось бы сдаться за пару недель

close
Johanna Geron/Reuters

Украина без помощи со стороны США и Евросоюза была бы вынуждена поднять белый флаг в конфликте с Россией примерно через две недели. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

«Без вас и без нас Украине пришлось бы сдаться за пару недель», — сказал он, имея ввиду транши Вашингтона и Брюсселя.

Боррель в очередной раз указал на необходимость снять ограничения на нанесение ударов вглубь территории РФ западным оружием. Верховный представитель ЕС призвал помогать Украине «больше и быстрее», чтобы дать ей экономическое и стратегическое преимущество над Россией. По его мнению, Киев должен решать самостоятельно, «что приемлемо и что нет».

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. К такому выводу пришли политологи издания Advance.

Ранее в США не пришли к единому мнению в вопросе снятия запрета на удары ВСУ вглубь России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами