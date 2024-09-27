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Нетаньяху возвращается из США на фоне событий в Ливане

Нетаньяху экстренно возвращается из США в Израиль из-за событий в Ливане

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение сократить свой визит в США из-за ситуации в Ливане. Его вылет обратно в Израиль запланирован на вечер пятницы, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского лидера.

«Нетаньяху решил вернуться в Израиль раньше запланированного, и сегодня вечером он отправится из Соединенных Штатов», — отмечается в заявлении.

Первоначально предполагалось, что премьер останется в США до вечера субботы, 28 сентября.

Решение было принято в связи с авиаударами израильских ВВС по пригородам Бейрута, целью которых, по информации различных источников, являлся лидер движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

27 сентября ВВС Израиля провели авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, расположенному под жилыми домами в центральной части района Дахия.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в ночь на 27 сентября командира авиационного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасина Сарура.

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.

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