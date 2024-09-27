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Россиян предостерегли от оформления нескольких льготных ипотек

Эксперт Подшиваленко: оформившие несколько льготных ипотек наказали сами себя

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Заемщики, оформившие несколько льготных ипотек, могут столкнуться с негативными последствиями своих решений. Об этом предупредил президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Подшиваленко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С его слов, подобные случаи начали выявляться еще в августе. Он подчеркнул, что в отношении таких заемщиков будет проведена проверка, и по ее итогам Счетная палата может заменить льготную процентную ставку на обычную рыночную.

«Эти заемщики фактически наказали себя <...>. В результате те, кто перестарался и взял слишком много, будут вынуждены возвращать или гасить свои кредиты. Некоторые из них могут даже оформить банкротство или вернуть квартиры», — добавил Подшиваленко.

Накануне сообщалось, что в России выявили свыше 100 тыс. граждан, оформивших несколько льготных ипотек. Кроме того, был зафиксирован случай оформления 26 кредитов с господдержкой на одного заемщика. Максимальная сумма льготной ипотеки, взятой одним человеком, превысила ₽196 млн.

Ранее эксперт рассказал про вероятность снижения стоимости жилья в РФ.

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