Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии

В Магаданской области осудили таксиста-мигранта, изнасиловавшего пассажирку

close
Максим Блинов/РИА Новости

В Магаданской области вынесли приговор 37-летнему иностранцу, который изнасиловал 18-летнюю пассажирку во время работы таксистом. Об этом https://t.me/su_skr49/1818сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, в ходе следствия и суда было установлено, что 29 октября прошлого года уроженец Узбекистана, работавший таксистом, выполнял заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана в поселок Ола. Когда они прибыли в населенный пункт, водитель совершил изнасилование пассажирки.

Суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей об изнасиловании. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима.

До этого самарец жестоко надругался над сожительницей и превратил ее лицо в кровавое месиво. В результате произошедшего женщина получила травму головы, а также переломы костей лица.

Ранее в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами