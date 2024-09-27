Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии

В Магаданской области вынесли приговор 37-летнему иностранцу, который изнасиловал 18-летнюю пассажирку во время работы таксистом. Об этом https://t.me/su_skr49/1818сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, в ходе следствия и суда было установлено, что 29 октября прошлого года уроженец Узбекистана, работавший таксистом, выполнял заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана в поселок Ола. Когда они прибыли в населенный пункт, водитель совершил изнасилование пассажирки.

Суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей об изнасиловании. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима.

До этого самарец жестоко надругался над сожительницей и превратил ее лицо в кровавое месиво. В результате произошедшего женщина получила травму головы, а также переломы костей лица.

Ранее в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования.