Глава Дагестана заявил, что «пиковые угрозы» из-за взрыва на АЗС позади

«Пиковые угрозы» из-за взорвавшейся автозаправочной станции в Махачкале остались позади. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщается в Telegram-канале администрации руководителя республики.

«Можно сказать о том, что какие-то пиковые угрозы позади. Но чтобы с уверенностью это сказать, нужно завершить локализацию очага пожара и произвести разборы завалов», — отметил он в беседе с журналистами.

Меликов заверил, что вся необходимая помощь оказывается и все службы оперативно отработали.

Кроме того, полиция приняла меры по обеспечению доступа к АЗС сил и средств МЧС, добавил глава Дагестана.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщили» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Ранее сообщалось, что на 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности.