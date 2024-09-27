Показания на Муминджанова и Демчика дал заключивший сделку со следствием бизнесмен

Свидетельские показания против обвиняемого в получении взятки за заключение контрактов на поставку обмундирования заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и его бывшего подчиненного Владимира Демчика дал предприниматель из Воронежа. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, дело бизнесмена выделено в отдельное производство.

«Материалы в отношении воронежского бизнесмена Трибунского, занимающегося стиркой белья, выделены в отдельное дело. Он предоставил свидетельства как против Муминджанова, так и против Демчика. Следствие даже рассматривало возможность объединения дел этих двух обвиняемых, однако на данный момент они проходят по своим отдельным производствам», — рассказал источник агентства.

Как сообщает собеседник, Трибунский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, предоставив показания против Муминджанова и Демчика.

Муминджанова задержали 2 сентября. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Бывшего подчиненного Муминджанова Демчика заключили под стражу в августе 2024 года. По версии следствия, он получил деньги от руководителя фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии.

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