При взрыве на АЗС в Дагестане были повреждены энергообъекты

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, что привело к отключению электричества в близлежащих районах. Об этом сообщили в «Дагэнерго».

«Энергетики «Дагэнерго» приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам», — говорится в сообщении.

Специалисты проводят осмотр поврежденных объектов, сроки их восстановления будут озвучены позже.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 10 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщили» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выехал к месту взрыва на АЗС.