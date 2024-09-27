В МЧС РФ уточнили данные о пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Число пострадавших при взрывах на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан выросло до 15 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, пять человек спасти не удалось. В том числе это касается одного ребенка.

Несколько взрывов на АЗС, которая находится у поворота в село Новый Хушет в Дагестане, произошли вечером 27 сентября. Telegram-канал SHOT утверждает, что причиной ЧП стала детонация газового баллона.

Сейчас на месте происшествия продолжается пожар, площадь которого превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение количества раненых.

Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что ударная волна задела расположенные рядом здания. Во время взрывов жильцы домов почувствовали, как они пошатнулись.

В августе 2023 года в городе Махачкале в Дагестане зафиксировали похожий инцидент. На территории автосервиса, который находился рядом с АЗС «Нафта 24», произошел взрыв и началось возгорание. Тогда травмы различной степени тяжести получили сотни человек.

Позже выяснилось, что в мастерской располагался незаконный склад с селитрой. Огонь, возникший после ее детонации, распространился на соседнюю постройку и заправочную станцию. В результате взорвались еще и цистерны с топливом.

Ранее в Дагестане после взрыва на АЗС возбудили уголовное дело.