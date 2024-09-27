В Махачкале удалось спасти почти 15 человек из столовой взорвавшейся АЗС

В Махачкале спасли 14 человек из столовой взорвавшейся автозаправочной станции. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

«14 человек спасены из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва», — отмечается в сообщении.

По данным издания, в столовой обрушилась стена.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Момент второго взрыва на АЗС опубликовал Telegram-канал «Эхо Дагестана». На данный момент известно о девяти пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщили Газете.Ru, что во время взрыва пошатнулись жилые дома рядом.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

Ранее сообщалось, что на 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности.