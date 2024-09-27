МЧС назвало число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

В Махачкале при взрыве на автозаправочной станции погибли пять человек, включая ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На АЗС в Дагестане пятеро погибли, включая ребенка. Еще четверо пострадали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 119 специалистов и 27 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что здание АЗС разрушено, техническая станция и столовая горят на 500 площади квадратных метров.

Одним из первых о взрыве на АЗС в городе Махачкале сообщило РИА Новости, сославшись на прокуратуру региона. Telegram-канал Mash утверждает, что взрывов было несколько. При этом ударной волной пробило стену трехэтажного дома, который находится рядом с заправочной станцией.

Похожее ЧП было в Дагестане в августе 2023 года. Тогда на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Хозяина склада объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что на 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности.