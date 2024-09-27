В МЧС сообщили о разрушении здания АЗС в Махачкале

В Махачкале разрушено здание автозаправочной станции, рядом горят техническая станция и столовая. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Кроме того, получили повреждения два легковых автомобиля и грузовая машина. Есть пострадавшие.

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, еще пять следуют на место, добавили в ведомстве.

Одним из первых о взрыве на АЗС в городе Махачкале сообщило РИА Новости, сославшись на прокуратуру региона. Telegram-канал Mash утверждает, что взрывов было несколько. При этом ударной волной пробило стену трехэтажного дома, который находится рядом с заправочной станцией.

Похожее ЧП было в Дагестане в августе 2023 года. Тогда на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Хозяина склада объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что на 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности.