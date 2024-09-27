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Взрыв произошел в екатеринбургском трамвае

В Екатеринбурге произошел взрыв газового баллончика в трамвае

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Shutterstock

В Екатеринбурге у пассажира трамвая в кармане взорвался газовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 сентября на остановке «Площадь Коммунаров». У одного из пассажиров в кармане находился газовый баллончик, который взорвался. При этом у мужчины из-за произошедшего выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него перелом надколенника. Пострадавший отказался от госпитализации.

Сообщается, что владельца взорвавшегося баллончика задержали. Трамвайное движение восстановлено.

E1.ru со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что задержанного опросили и пришли к выводу, что инцидент не имеет отношения к криминалу. Никому из пассажиров трамвая в результате не потребовалась госпитализация.

Ранее семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар.

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