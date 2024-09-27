Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона. Эту версию опубликовал Telegram-канал Shot.

«Предварительно, там взорвался газовый баллон», — отметили в публикации.

В сообщении говорится, что эпицентр взрыва находился в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня.

Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось. Очевидцы помогают пострадавшим в момент взрыва на автозаправочной станции.

Похожее ЧП было в Дагестане в августе 2023 года. Тогда на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.