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Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале

В Махачкале взрыв на АЗС мог произойти из-за детонации газового баллона

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Телеграм-канал Shot

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона. Эту версию опубликовал Telegram-канал Shot.

«Предварительно, там взорвался газовый баллон», — отметили в публикации.

В сообщении говорится, что эпицентр взрыва находился в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня.

Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось. Очевидцы помогают пострадавшим в момент взрыва на автозаправочной станции.

Похожее ЧП было в Дагестане в августе 2023 года. Тогда на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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