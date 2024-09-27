Глава Дагестана Меликов выехал к месту взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал к месту взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим. Выехал на место», — написал он.

27 сентября произошел взрыв на АЗС в Махачкале. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось.

Известно, что очевидцы помогают спасти пострадавших во время взрыва на автозаправочной станции.

Похожее ЧП было в Дагестане в августе 2023 года. Тогда на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Хозяина склада объявили в розыск.

Ранее на место взрыва в Махачкале выехали сотрудники МЧС РФ.