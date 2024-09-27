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На рабочего в Ленобласти с высоты 20-го этажа упал мешок с цементом

47news: в Ленобласти мешок с цементом упал на рабочего с 20-го этажа

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ленобласти рабочий получил травмы после падения на него мешка с цементом. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел 26 сентября в городе Мурино на Оборонной улице. Предварительно, одному из рабочих на спину рухнул мешок с цементно-песчаной смесью, который упал примерно с 20-го этажа.

В результате случившегося пострадавшего 59-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него оскольчатый перелом левой лопатки со смещением. Его состояние оценили как средне тяжелое.

До этого в Петербурге врачи спасли женщину с разрезанной пополам кистью. 28-летней женщине полностью отрезало правую кисть деревообрабатывающим станком на рабочем месте. Операция длилась семь часов.

Ранее двое российских рабочих пострадали при взрыве бочки с алюминиевой пудрой.

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