Российский подросток выжил после удара током на крыше поезда

Северо-Западная транспортная прокуратура расследует обстоятельства травмирования подростка на крыше поезда в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 25 сентября на станции Шонгуй. По предварительной информации, несовершеннолетний забрался на вагон грузового поезда и, оказавшись под контрольной сетью, получил разряд током. Юношу забрали в больницу.

По информации aif.ru, в тот день потерпевший был на станции вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, двое из компании забрались на один из вагонов. В какой-то момент одежда на одном из юношей вспыхнула и школьник начал гореть. Несовершеннолетнего удалось спасти. Спустя двое суток после инцидента он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но пришел в сознание.

Ранее в Новоалтайске подростка-зацепера ударило током на крыше грузового поезда.