Вокалиста рок-группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Вокалиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление Тверского суда Москвы.

«Котляров В. А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к СВО», — говорится в постановлении.

Соответствующая публикация была выложена в официальном Telegram-канале музыкального коллектива. Котлярова оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В июне на территории Российской Федерации ограничили доступ к веб-страницам, где опубликованы текст и аккорды песни «Роди мне 1 000 детей» от группы «Порнофильмы», из-за содержания призывов к экстремистской деятельности.

13 июня вокалиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Суд с этими доводами не согласился.

Ранее Минюст включил Котлярова в список иноагентов.