Британец отправился в пивной тур по 650 барам страны, на который уйдет 20 лет

Мужчина из Англии отправился в пивной тур по 650 барам страны, пишет Fox News. По подсчетам британца, на это у него уйдет около 20 лет.

Джей Чан из Бирмингема решил поддержать местную культуру и пабы своей страны, посетив каждый бар во всех избирательных округах Британии, чтобы привлечь внимание к проблемам налогообложения на еду и напитки в заведениях.

По пути своего следования Джей посетит около 650 баров. По его подсчетам, на это у него может уйти около 20 лет. Сейчас Чан активно работает над тем, чтобы собрать средства на свое путешествие через донаты людей, которым будет интересно наблюдать за его историей. На сегодняшний день Чану удалось накопить таким образом более £2000.

Важно отметить, что многие пабы находятся в удаленных районах Великобритании, куда сложно добраться общественным транспортом. Кроме того, цены на пиво в разных регионах сильно отличаются.

Ранее приятели посетили 99 пабов за 24 часа и установили мировой рекорд.