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Собянин анонсировал продление МЦД до четырех регионов

Мэр Собянин анонсировал продление МЦД в ближайшие с Москвой регионы

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до Тульской, Смоленской, Калужской и Ярославской областей. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Глава города 27 сентября выступил на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Во время мероприятия он рассказал о планах по развитию Центрального транспортного узла (ЦТУ).

«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы», — уточнил Собянин.

29 марта 2024 года заместитель главы кабинета министров РФ Марат Хуснуллин заявил, что в будущем маршруты Московских центральных диаметров будут простираться до административных центров 11 регионов. Речь идет о субъектах, включенных в систему ЦТУ.

Как рассказал вице-премьер, разработкой соответствующего проекта занимаются власти столицы совместно с руководством ОАО «РЖД» и правительством страны. В частности, они подсчитывают сумму необходимых инвестиций для строительства железных дорог и формируют экономическое обоснование для реализации инициативы.

Ранее Собянин оценил развитие московской транспортной системы за последние 13 лет.

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