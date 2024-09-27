В Яндексе рассказали, как обеспечивают безопасность поездок на самокатах

Инвестиции сервиса аренды самокатов Яндекс Go в направление безопасности превысили 380 млн рублей с начала работы в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном компанией первом комплексном отчете ,

посвященном предпринятым мерам для повышения безопасности поездок.

Чтобы снизить риск небезопасных сценариев при использовании самокатов, компания внедряет технологические решения, обучает правилам дорожного движения и разрабатывает систему реагирования на нарушения.

Больше половины пользователей сервиса — новички, которые впервые арендовали самокат в этом сезоне. Им важно знать основы безопасного вождения, поэтому Яндекс Go расширяет программу обучения ПДД и правилам сервиса — в приложении и офлайн-школах. В этом сезоне регулярные школы от Яндекса, помимо Москвы и Петербурга, впервые заработали в Екатеринбурге и Алматы.

Больше 99% поездок в кишкеринге Яндекс Go совершаются без нарушений и происшествий. Однако есть пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма. В зависимости от серьезности нарушения, сервис может оштрафовать их или ограничить им доступ к аренде. В этом сезоне сервис применил такие санкции больше 120 тыс. раз.

Также Яндекс увеличивает количество медленных и запретных зон в местах, где обычное движение на самокате может быть небезопасно. Сейчас в приложении размечено 1,3 тыс. медленных зон, где скорость самоката ограничена, и 300 зон, где поездки запрещены.

Избежать неисправностей помогает контроль технического состояния самокатов. Каждый из них регулярно (раз в 7–14 дней) проходит обязательный технический осмотр.

Его регламент включает больше 10 процедур — например, проверяются состояние тормозной системы и колодок, целостность проводки и точек подключения батареи, работа амортизаторов.

При любой неисправности самокат отправляется на ремонт, говорится в отчете.

В компании сообщили, что в следующем сезоне Яндекс Go инвестирует в безопасность еще около 200 млн рублей.