Эксперт поделилась простой техникой для запоминания иностранных слов

Для того, чтобы быстрее запоминать иностранные слова, стоит воспользоваться техникой «Гармошка». Такой совет в интервью РИАМО дала специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Маргарита Глумова. Для этого, по ее словам, понадобится лишь лист бумаги.

«Возьмите лист бумаги и по левому краю напишите в столбик слова, которые нужно выучить. Проведите линию и подпишите перевод. По этой линии согните лист и около перевода сделайте еще один столбик с иностранными словами, но уже по памяти. Снова согните лист и напишите по памяти перевод. Чередуйте эти действия, пока не закончится лист», — проинструктировала Глумова.

Кроме того, подойдет техника «Отсроченное запоминание», при которой информация повторяется через определенные временные интервалы — сначала короткие, затем более длительные, чтобы иностранные слова остались в долгосрочной памяти, добавила эксперт.

До этого Глумова назвала способ быстрее запоминать информацию. По ее словам, следует изобразить данные с помощью картинок и символов, к примеру, воспользовавшись техникой «Пиктограмм». Этот метод подходит для запоминания списка слов, последовательности событий или шагов в каком-либо процессе.

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