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На Украине хотят отобрать у пенсионеров-переселенцев $275 миллионов

«ЭП»: на Украине планируют изъять со счетов пенсионеров-переселенцев $275 млн

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Shutterstock

Правительство Украины планирует изъять со счетов пенсионеров-переселенцев порядка $275 миллионов, средства намерены передать обратно в пенсионный фонд, сообщило украинское издание «Экономическая правда».

«Статья 41 документа проекта бюджета Украины обязывает «Ощадбанк» перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины», — говорится в публикации.

По данным издания, ориентировочная сумма средств, которую могут изъять со счетов пенсионеров-переселенцев, составляет порядка 11,3 миллиарда гривен или $275 миллионов.

Ожидается, что эта операция затронет счета пенсионеров, которые были зарегистрированы на Украине до февраля текущего года, по которым не было движений за последние 12 месяцев.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на грядущий год с дефицитом в 75%. Несмотря на этот показатель, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее на Украине призвали повышать налоги.

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