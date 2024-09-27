«Не разбираюсь в девочках»: депутат объяснил идею об изъятии мальчиков у матерей после развода

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил «Газете.Ru», что мальчикам нужен отец, без него ребенок вырастет безответственным и сбежит на Верхний Ларс. Там депутат объяснил свою идею, за которую его уже успели раскритиковать коллеги, — отдавать после развода мальчиков старше 8 лет отцу, а не матери.

«Я предложил, чтобы разводов не было. А в случае, если развод все-таки происходит, как драма и трагедия в семье, то изменилась практика, при которой в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. У меня три мальчика — один уже стал совершеннолетним, я немножко разбираюсь в их воспитании. Мальчикам нужен отец. Это соответствует нашим традициям, духовным ценностям, так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца. У него был пример отца, он мог подражать ему и становился ответственным мужчиной, который в случае кризиса в стране не бежит на Верхний Ларс, в случае разводов или потрясений он платит алименты, потому что взял ответственность, он защищает свою семью, женщину и ребенка. Воспитать мужчину, не показывая рядом примера мужчины, крайне затруднительно. Все, что я предложил — это обеспечить реальное равноправие отцов и матерей в участии в воспитании детей. Пока, к сожалению, не по букве, а по практике, права отцов попираются в части воспитания детей, от этого страдают дети, особенно мальчики», — сказал он.

Кузнецов считает, что отдавать мальчиков нужно только «социально-ответственным» отцам, которые хотят заниматься сыновьями. Депутат добавил, что мальчикам нужен «отец рядом», а в девочках он «не разбирается».

«Речь идет только о соблюдении всех условий. Если отец не хочет или он социально-безответственный, конечно, никакой суд не отдаст ему ребенка. Так же как и сейчас, никто же не оставит матери ребенка, если она наркоманка или не хочет. Речь идет только об ответственных отцах. И мы, ответственные отцы, ответственное отцовское сообщество, хотим равноправия. Хотим, чтобы в деле воспитания ребенка у нас были с матерями равные права. Мы больше ничего не просим. Я не разбираюсь в девочках, я разбираюсь в мальчиках. У меня много мальчиков. Им необходимы отцы рядом. Не воскресные, не отчужденные, не поменянные в 10 лет на другого дядю, а свои отцы рядом. И мы за права своих детей должны бороться», — уверен он.

По словам парламентария, он не предлагает запретить общение детей с матерью. Также его инициатива должна «прекрасно решить» и проблемы в семьях, где мальчиков нет.

«С проблемой отчуждения отдельно проживающего родителя в случае реализации моей инициативы проблем будет меньше, чем сейчас происходит, потому что отец в деле воспитания ребенка существо абсолютно бесправное. Как моя инициатива решит проблему в семьях, где одни девочки? Очень прекрасно решит. Если мальчик будет воспитываться отцом, у него будет пример человека, который берет ответственность. Потому что мужчина — тот, кто берет ответственность в том числе за алименты, если семья потерпела крушение. Люди не будут убегать от алиментов, потому что они будут иметь правильное мужское воспитание. Да, это не случится завтра, но завтра случится следующее: разводов будет меньше и поэтому алименты не потребуются. Проблема исчезнет, потому что оба супруга будут чувствовать ответственность и серьезно относится к своему браку. Серьезней, чем сейчас», — заявил он.

Депутат рассказал, что разрабатывает законопроект о возможности совместной опеки над детьми. В этом вопросе Кузнецова поддерживает другой депутат — Виталий Милонов.

«В ситуации, когда нет реально равноправия в воспитании детей между отцами и матерями, а количество разводов зашкаливает, мы не можем не решить эту проблему. Есть несколько вариантов решения. Есть общемировой тренд, сейчас страна за страной присоединяются к так называемой совместной опеке. Это идея равноправия, доведенная до абсолюта, и она работает по-настоящему. При разводе, если супруги не договариваются, суд назначает им совместную опеку по умолчанию, если оба готовы к ней: половину времени ребенок проводит с матерью, половину — с отцом. Конечно, это не очень удобно ребенку, но ему в соответствии с нашими духовными ценностями важнее не удобство, а мама и папа. Поэтому логика в совместной опеке есть. И мы прорабатываем сейчас инициативу о совместной опеке. Я в лице Виталия Милонова поддержку в этом вопросе нашел, надеюсь, мы это совершим. Но мне, честно говоря, больше нравится вариант, опирающийся на наши традиционные духовно-нравственные ценности, когда мальчика воспитывает папа, если он готов, хочет, социально-ответственный и все прочие факторы», — заключил Кузнецов.

26 сентября депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что для решения проблемы с неуплатой алиментов «необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами». По мнению парламентария, «адекватные мужчины» не станут требовать алиментов с бывших жен.

«Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег. Потому что не надо изобретать велосипед. Надо следовать русской традиции, где подросший мальчик переходил на половину отца. Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам. Утверждаю как отец трех пацанов», — написал Кузнецов.

Позднее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала инициативу, назвав ее оскорбительной для женщин. Она также успокоила недовольных — идея Кузнецова вряд ли оформится в закон.

Ранее депутат Лантратова пообещала, что за слова о нежелании иметь детей штрафовать не будут.