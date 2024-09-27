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На Украине раскрыли число пропавших без вести

МВД Украины: в реестре пропавших без вести числятся 55 тысяч жителей страны

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Depositphotos

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил, что сейчас пропавшими без вести считаются 55 тыс. жителей страны. Об этом пишет агентство «Укринформ».

«На сегодня реестр [пропавших без вести] содержит информацию о 55 тыс. человек. Большинство из них — это военнослужащие», — рассказал чиновник.

По его словам, в соответствующий список постоянно вносятся какие-то изменения. В некоторых случаях специалистам удается установить местоположение исчезнувшего гражданина, но оказывается, что он попал в плен или его уже нет в живых.

25 сентября представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Клер Каплун сообщила, что с февраля 2022 года организация получила около 32,5 тыс. запросов о поиске людей, пропавших без вести во время боевых действий на Украине. Как она сказала, обращения поступали от обеих сторон конфликта.

При этом к текущему моменту сотрудникам МККК удалось оповестить 9,6 тыс. российских и украинских семей о судьбе их исчезнувших родственников. Более того, через специалистов было передано 7,6 тыс. личных сообщений от пленных военнослужащих их семьям.

Ранее в Курской области рассказали, сколько обращений о пропавших людях власти получили после вторжения украинских войск.

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