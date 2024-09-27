На Украине раскрыли число пропавших без вести

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил, что сейчас пропавшими без вести считаются 55 тыс. жителей страны. Об этом пишет агентство «Укринформ».

«На сегодня реестр [пропавших без вести] содержит информацию о 55 тыс. человек. Большинство из них — это военнослужащие», — рассказал чиновник.

По его словам, в соответствующий список постоянно вносятся какие-то изменения. В некоторых случаях специалистам удается установить местоположение исчезнувшего гражданина, но оказывается, что он попал в плен или его уже нет в живых.

25 сентября представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Клер Каплун сообщила, что с февраля 2022 года организация получила около 32,5 тыс. запросов о поиске людей, пропавших без вести во время боевых действий на Украине. Как она сказала, обращения поступали от обеих сторон конфликта.

При этом к текущему моменту сотрудникам МККК удалось оповестить 9,6 тыс. российских и украинских семей о судьбе их исчезнувших родственников. Более того, через специалистов было передано 7,6 тыс. личных сообщений от пленных военнослужащих их семьям.

Ранее в Курской области рассказали, сколько обращений о пропавших людях власти получили после вторжения украинских войск.