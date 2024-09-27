Премьер Грузии объяснил, зачем на предвыборных баннерах военные сцены

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, что кадры разрушений в результате военных действий на Украине, которые указаны на предвыборных баннерах правящей партии «Грузинская мечта», чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны напомнить грузинскому народу, какова цена войны и какова цена мира», — заявил глава грузинского правительства.

Комментируя агитплакаты в Грузии с кадрами Донецка и Мариуполя, он напомнил, что высокопоставленные украинские чиновники в свое время призывали Грузию открыть «второй фронт» против России.

Премьер добавил, что единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — через неделю открыть «второй фронт».

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Партия «Грузинская мечта» разместила в Тбилиси свои предвыборные баннеры. На них изображены черно-белые кадры разрушений на Украине, которые соседствуют с пейзажами Грузии. Кадры сопровождаются текстом «Нет — войне, выбирай мир».

В свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам» как Украину.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.