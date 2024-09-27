Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии объяснил, зачем на предвыборных баннерах военные сцены

Премьер Грузии Кобахидзе: важно напомнить народу цену войны и мира

close
Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, что кадры разрушений в результате военных действий на Украине, которые указаны на предвыборных баннерах правящей партии «Грузинская мечта», чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны напомнить грузинскому народу, какова цена войны и какова цена мира», — заявил глава грузинского правительства.

Комментируя агитплакаты в Грузии с кадрами Донецка и Мариуполя, он напомнил, что высокопоставленные украинские чиновники в свое время призывали Грузию открыть «второй фронт» против России.

Премьер добавил, что единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — через неделю открыть «второй фронт».

Парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Партия «Грузинская мечта» разместила в Тбилиси свои предвыборные баннеры. На них изображены черно-белые кадры разрушений на Украине, которые соседствуют с пейзажами Грузии. Кадры сопровождаются текстом «Нет — войне, выбирай мир».

В свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам» как Украину.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами