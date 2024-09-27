Глава Карелии призвал граждан поклониться бойцам НКВД и СМЕРШ у нового памятника

Памятник бойцам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, советских контрразведывательных организаций (СМЕРШ) и особых отделов открыли в районе города Питкяранты в Республике Карелия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Он рассказал, что мемориал находится рядом с часовней имени святого благоверного князя Александра Невского. Памятник представляет собой 25 плит, на которых высечены фамилии 153 человек.

«Военнослужащих этих особых отрядов забрасывали на самые опасные участки, они боролись со шпионами, диверсантами, имена отважных бойцов долгое время были засекречены», — говорится в заявлении.

На этом фоне Парфенчиков призвал граждан, которые в будущем будут проезжать по федеральной трассе в районе города Питкяранты, остановиться и посетить памятник.

«Поклонитесь героям», — добавил глава Карелии.

В то же время он выразил благодарность историкам и общественным деятелям, которые ищут информацию о бойцах НКВД и СМЕРШ, чтобы увековечить память о них. Как отметил Парфенчиков, эта работа будет продолжаться и впредь.

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