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В России ожидают негативных последствий от закона о запрете чайлдфри

Юрист Моисеева: закон о запрете на пропаганду чайлдфри раскачивает тревожность

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Закон о запрете на пропаганду чайлдфри опасен тем, что повышает уровень тревожности среди россиян. Неясно, как он будет работать в отношении оставленного цифрового следа на эту тему, а также в вопросах просвещения детей в вопросах контрацепции. Потенциально, все это попадает под нарушения закона, рассказала юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН.

«Юристов смущает, что пояснительная записка к проекту федерального закона не поясняет, каким образом применение закона после вступления в силу скажется на гражданах и организациях, которые уже оставили в сети Интернет цифровые следы. Каким образом это будет анализироваться, собираться», — подчеркнула юрист.

Помимо этого, в документе нет четкого определения, что именно попадает под понятие пропаганды идеологии чайлдфри, из-за чего все решения, по сути, будут ложиться на судей по административному судопроизводству — им придется поломать голову, как применять закон в том или ином случае.

Принятие закона может увеличить количество доносов жителей друг на друга — любой сможет в силу своей неприязни к кому-либо пожаловаться в полицию на пропаганду отказа от деторождения. Также возникают большие риски для сообщества акушеров, врачей, которые должны с женщинами, а также с учащимися школ о контрацепции, отметила Моисеева.

Напомним, в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. При нарушениях через СМИ и интернет размер штрафов вырастет до 5 млн рублей. Рассмотрят законопроект депутаты в октябре.

Подробнее о том, кто такие чайлдфри, как появилось это течение и за что его критикуют, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как закон о запрете пропаганды чайлдфри отразится на бездетных.

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