В Уфе прокуратура проверяет информацию о сносе аллеи, посвященной бойцам СВО

Прокуратура Башкортостана проверяет информацию о возможном сносе «Аллеи возвращения домой» в Уфе, которая была создана в сентябре 2022 года и посвящена бойцам специальной военной операции и присоединению к России новых регионов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура Республики Башкортостан организовала проверку по публикации, выявленной в сети Интернет, о демонтаже аллеи по улице Комсомольской в Уфе», — говорится в сообщении.

Ведомство проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, а также оценит действия ответственных чиновников.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заверили в прокуратуре.

Сегодня в Telegram-канале «Моя Уфа» появилась публикация о том, что на территории аллеи демонтировали детскую площадку, разобрали часть брусчатки и выкопали несколько деревьев. Когда неизвестные попытались вывезти деревья, жильцы соседних домов остановили их.

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем Telegram-канале отмечал, что после завершения строительства административного здания застройщик восстановит ту часть аллеи и брусчатки, которая будет демонтирована для сохранения в период строительства. Уже определили место для новой детской площадки.

Ранее во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО.