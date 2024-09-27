«Мама сказала перепарковать»: мальчик сел за руль машины и врезался в авто соседей

В Петербурге мальчик врезался в несколько машин, пытаясь припарковаться. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Тихомировской улице. По словам одной из местных жительниц, она заметила, как водитель Mitsubishi пытается «вырулить» со своего места. Она стала кричать, что вызовет полицию, и после этого из автомобиля вышел мальчик лет семи-восьми на вид.

Затем он снова сел в салон и стал двигаться к машине соседки, женщина тем временем вызвала сотрудников МВД. Еще один очевидец забрал ключи от машины у ребенка. Как рассказал сам мальчик, ему «мама сказала перепарковать машину».

«Мать любителей низких скоростей в итоге прибежала на место – что было дальше, очевидцы не знают, потому что уехали по своим делам», – сообщается в публикации.

До этого в Зеленогорске мужчина посадил десятилетнюю дочь за руль, записал это на видео и выложил в социальные сети. В произошедшем правоохранители усмотрели передачу управления машиной. Главе семьи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске мать посадила ребенка в багажник и поехала.