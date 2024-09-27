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Россиянам дали советы, как победить осеннюю хандру

Врач Крашкина: чтобы осенью оставаться бодрым, важно делать то, что нравится

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Depositphotos

Осень, как и весна, знаменует собой период перемен. Сокращается световой день, понижается температура воздуха, портится погода. В это время многие чувствуют упадок сил и апатию. Как победить осеннюю хандру, в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Это вопрос индивидуальный. Для этого нужно заранее продумать свой распорядок дня, включая приятные мероприятия. Большинство из нас тратят силы на работу, заботу о доме, воспитание детей, и все это — важные и обязательные части жизни. Но необходимо помнить о том, что должно быть и время для радости», — подчеркнула Крашкина.

По ее словам, важно определить для себя занятия по душе — спорт, танцы, культурные мероприятия и т.д. Главное найти то, что действительно приносит радость и заряд энергии, заключила врач.

Психолог Андрей Миронов до этого говорил, что продукты с повышенным содержанием мелатонина могут помочь справиться с осенней хандрой. К ним, по его словам, относятся бананы, грецкие орехи, вишня и кислый вишневый сок, молоко и молочные продукты, куриные яйца, индейка, виноград, бурый рис, брокколи, гранат, клубника, мята.

Также мелатонин можно принимать в качестве БАДов после посещения эндокринолога, отметил специалист.

Ранее психолог объяснила, кто больше всего подвержен эмоциональному выгоранию.

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