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Женщина 3 месяца питалась сардинами и рассказала, что произошло с ее организмом

Unilad: американка 3 месяца ела только сардины и смогла похудеть

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Dr. Boz [Annette Bosworth, MD]/YouTube

Женщина из США три месяца питалась только сардинами и рассказала о последствиях такой диеты для организма, пишет Unilad.

Врач из Флориды, известная как Доктор Боз, рассказала, что разработала свою уникальную методику питания, которая основывается на употреблении сардин. По ее словам, такой рацион способствует ускорению обмена веществ и активному сжиганию жировых отложений, обеспечивая организм необходимой энергией.

Одной из первых, кто решил опробовать эту диету, стала отставной военный врач по фамилии Краммет. В течение 90 дней она ежедневно съедала по четыре банки сардин и отметила, что это помогло ей сбросить вес. Женщина также добавила, что избавилась от болей в ногах и значительно снизила уровень сахара в крови.

Однако некоторые эксперты высказывают опасения относительно безопасности диеты, основанной исключительно на одном продукте. Доктор Масарат Джилани подчеркивает, что подобное монопитание может привести к дефициту определенных веществ в организме.

Кроме того, сардины часто консервируются с использованием соли или масла, что увеличивает потребление натрия и может привести к повышению артериального давления и нагрузке на почки, считает специалист.

Ранее женщина сбросила половину от собственного веса благодаря необычному хобби и влюбленности.

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