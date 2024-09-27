Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго РФ рассказали о подготовке к отопительному сезону

Цивилев: Минэнерго РФ учтет летний скачок потребления при подготовке к зиме

close
Depositphotos

Министерство энергетики РФ учтет опыт, связанный с устранением последствий скачка потребления электричества летом 2024 года, при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Министр пообщался с журналистами в рамках VII Российской энергетической недели. Во время разговора он отметил, что Минэнерго РФ проанализировало скачок потребления электричества в южных регионах страны в июне–августе текущего года. По словам Цивилева, тогда причинами увеличения нагрузки на энергетическую систему стали экстремально высокие температуры и большой поток туристов.

«Мы теперь понимаем эти все тенденции. И этот опыт, который мы получили этим летом, мы закладываем в программу подготовки к осенне–зимнему периоду», — подчеркнул глава профильного ведомства.

Также министр обратил внимание, что на обеспечение жителей электричеством в предстоящий отопительный сезон власти выделили более 1 трлн рублей. В том числе эти деньги будут потрачены на ремонт инфраструктурных объектов и реализацию инвестиционных проектов.

Как сказал Цивилев, сразу после начала холодов его подчиненные приступят к подготовке к лету 2025 года.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, когда в столице включат отопление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами