В Минэнерго РФ рассказали о подготовке к отопительному сезону

Министерство энергетики РФ учтет опыт, связанный с устранением последствий скачка потребления электричества летом 2024 года, при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» рассказал глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Министр пообщался с журналистами в рамках VII Российской энергетической недели. Во время разговора он отметил, что Минэнерго РФ проанализировало скачок потребления электричества в южных регионах страны в июне–августе текущего года. По словам Цивилева, тогда причинами увеличения нагрузки на энергетическую систему стали экстремально высокие температуры и большой поток туристов.

«Мы теперь понимаем эти все тенденции. И этот опыт, который мы получили этим летом, мы закладываем в программу подготовки к осенне–зимнему периоду», — подчеркнул глава профильного ведомства.

Также министр обратил внимание, что на обеспечение жителей электричеством в предстоящий отопительный сезон власти выделили более 1 трлн рублей. В том числе эти деньги будут потрачены на ремонт инфраструктурных объектов и реализацию инвестиционных проектов.

Как сказал Цивилев, сразу после начала холодов его подчиненные приступят к подготовке к лету 2025 года.

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