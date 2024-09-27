Психолог объяснила, как правильно разговаривать со слабослышащими людьми

При общении со слабослышащим человеком, важно, чтобы он видел лицо собеседника. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Татьяна Денисова.

«Говорите спокойно, не замедляя и не ускоряя речь. Люди с нарушениями слуха в большинстве своем хорошо читают по губам и могут «считать» то, что вы говорите, если речь будет умеренного темпа. Подключайте артикуляцию. Но не увлекайтесь. Слишком утрированная и выраженная артикуляция тоже может сбить», — сказала специалист.

Она добавила, что обращаться к слабослышащему стоит голосом нормальной громкости, поскольку люди, имеющие проблемы со слухом, могут быть очень чувствительны к шуму. Психолог также посоветовала говорить короткими фразами и простыми предложениями.

Согласно результатам совместного исследования АНО «Я тебя слышу» и центра «Позиция», более четверти (27%) россиян не считает проблемы снижения и потери слуха значимыми. При этом половина опрошенных (50%) признает эти проблемы существенными, но верит, что есть более значимые трудности.

По мнению россиян, к основным причинам ухудшения и потери слуха относятся: врожденные особенности (28%), механическое воздействие и травмы (26,9%), инфекции и болезни (26,6%), лор-заболевания (23%), возрастные изменения (17%).

Ранее сообщалось, что Apple превратит наушники AirPods Pro в слуховой аппарат.