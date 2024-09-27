Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане 15-летнюю беременную девушку выдали за насильника

Azh.kz: в Казахстане школьница забеременела от насильника и вышла за него

close
Shutterstock

В Казахстане проводят расследование после сообщений об изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает Azh.kz.

Инцидент произошел в Атырау. Как рассказала сама пострадавшая, ее изнасиловал 20-летний молодой человек. Школьница рассказала обо всем матери, и женщина обратилась в полицию. Позже к семье пришли родственники мужчины и предложили девушке выйти замуж за него.

«Обещали также полностью взять ее на обеспечение и дать образование», — сообщается в публикации.

Вскоре подросток попыталась встать на учет в поликлинику, где врач, узнав, что пациентке нет 18-ти лет, хотела обратиться в полицию, но свекровь уладила этот вопрос и «спасла сына». После этого женщина избила молодую невестку.

В полиции прокомментировали ситуацию. Представители ведомства сообщили, что уголовное дело уже возбуждено. По их словам, расследование уже пытались проводить, но потерпевшая отказывалась от судебно-медицинских экспертиз. После публикаций в соцсетях расследование возобновят и назначат проверку.

Ранее в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами