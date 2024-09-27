В Казахстане 15-летнюю беременную девушку выдали за насильника

В Казахстане проводят расследование после сообщений об изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает Azh.kz.

Инцидент произошел в Атырау. Как рассказала сама пострадавшая, ее изнасиловал 20-летний молодой человек. Школьница рассказала обо всем матери, и женщина обратилась в полицию. Позже к семье пришли родственники мужчины и предложили девушке выйти замуж за него.

«Обещали также полностью взять ее на обеспечение и дать образование», — сообщается в публикации.

Вскоре подросток попыталась встать на учет в поликлинику, где врач, узнав, что пациентке нет 18-ти лет, хотела обратиться в полицию, но свекровь уладила этот вопрос и «спасла сына». После этого женщина избила молодую невестку.

В полиции прокомментировали ситуацию. Представители ведомства сообщили, что уголовное дело уже возбуждено. По их словам, расследование уже пытались проводить, но потерпевшая отказывалась от судебно-медицинских экспертиз. После публикаций в соцсетях расследование возобновят и назначат проверку.

Ранее в Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования.